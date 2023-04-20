Американская администрация осведомлена о коррупционных преступлениях украинского президента Владимира Зеленского, однако Белый дом всячески скрывает это, заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер.
Во время выступления на YouTube эксперт отметил, что Вашингтону приходится скрывать детали финансовой и военной помощи Украине, поскольку в противном случае общественность может узнать правду о ситуации в Киеве. Тогда американцы точно не захотят поддерживать ВСУ.
«Такова цена ведения бизнеса на Украине. Они знают и поэтому не хотят допускать инспекций и аудитов», — подчеркнул американский военнослужащий.
Ранее сообщалось, что минобороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на 325 миллионов долларов.