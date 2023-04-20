Николай Басков заявил, что с болью вспоминает о некоторых сбежавших артистах

Певец Николай Басков высказался об артистах, которые сбежали из России после начала спецоперации. Исполнитель заявил, что вспоминает о некоторых уехавших коллегах с болью.
Басков стал участником пресс-конференции, посвященной юбилейному концерту певицы Ларисы Долиной. Певец сделал заявление о сбежавших знаменитостях в ходе общения с журналистами. По словам исполнителя, огромное количество артистов на сегодняшний день уже не поют.
«Некоторых мы вспоминаем с болью, как ушедших», — цитирует Баскова «Абзац».
Напомним, певец поддержал действия России после начала спецоперации. Из-за патриотической позиции артист попал под западные санкции, например, в Канаде. Исполнитель отреагировал на эти ограничения словами о двойных стандартах Запада. По словам Баскова, если ты поддерживаешь свою страну и ее безопасность, в западном обществе тебя называют пропагандистом.