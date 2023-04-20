Николай Басков заявил, что с болью вспоминает о некоторых сбежавших артистах

Напомним, певец поддержал действия России после начала спецоперации. Из-за патриотической позиции артист попал под западные санкции, например, в Канаде. Исполнитель отреагировал на эти ограничения словами о двойных стандартах Запада. По словам Баскова, если ты поддерживаешь свою страну и ее безопасность, в западном обществе тебя называют пропагандистом.