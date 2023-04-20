Пригожин о стремлении петербуржцев убрать Беглова с поста губернатора: готовы хоть черта съесть

Пригожин отметил, что в Петербурге имеют право голоса 3 910 916 человек, на выборах 2019 года проголосовали 1 103 000 избирателей, а Беглов получил 64% (734 903 голоса). При этом в петиции движения «Города перемен» проголосовали 1,3 млн человек за четыре дня. Один миллион из них отдал свой голос за отставку губернатора.