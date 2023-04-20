Пригожин о стремлении петербуржцев убрать Беглова с поста губернатора: готовы хоть черта съесть

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал быстрый рост голосов за отставку губернатора Александра Беглова. Он считает, что петербуржцы готовы на что угодно, лишь бы убрать градоначальника с его поста.
Пригожин отметил, что в Петербурге имеют право голоса 3 910 916 человек, на выборах 2019 года проголосовали 1 103 000 избирателей, а Беглов получил 64% (734 903 голоса). При этом в петиции движения «Города перемен» проголосовали 1,3 млн человек за четыре дня. Один миллион из них отдал свой голос за отставку губернатора.
«Уйдет ли он? Честный человек в такой ситуации пишет заявление об отставке или стреляется», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Он отметил, многие провластные блогеры писали, что набранные голоса — это боты. По мнению предпринимателя, принимающие решения лица считают так: если что-то идет против них — это боты, если за них — голос населения.
«Я уверен, можно сказать даже, я проверял: в петиции нет ни одного бота, просто люди в Петербурге настолько плохо относятся к губернатору Беглову, что они готовы хоть черта съесть, лишь бы Беглов поскорее ушел», — добавил бизнесмен.
Ранее Пригожин отметил, что Смольный пытается решить неудобную ситуацию с петицией с помощью своих ботов. Информация об этом поступает ежеминутно. Повлиять на решение народа уже не получится, уверен предприниматель.