Пригожину сообщили, что западные СМИ готовят о нем критический материал

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о звонке, который поступил ему от живущего на Западе знакомого. Собеседник сообщил бизнесмену, что русские олигархи строят тому козни, сотрудничая с ЦРУ.
Придерживающийся антиглобалистских взглядов знакомый с Запада, с кем ранее сотрудничал Пригожин, сообщил ему о намерении русских олигархов опубликовать порочащий бизнесмена материал. Они ради этого даже объединили усилия с ЦРУ и планируют связаться с небезызвестным изданием, скорее всего речь идет о The Washington Post, чтобы там разместили очерняющую бизнесмена статью.
Пригожин же заявил, что с нетерпением ждет, когда это произойдет.
«Сегодня прозвучал удивительный звонок. Позвонил мне один знакомый антиглобалист с Запада, с которым мы сотрудничали, и сказал: "Ты так раздолбал [cтилистика автора изменена] русских олигархов, что они договорились с ЦРУ закинуть в одну эротическую газетенку (вероятнее всего, он имеет в виду The Washington Post) материальчик, чтобы тебя обосрать". С нетерпением ждем», — отметил Пригожин в сообщении, которое распространила его пресс-служба.
Стоит отметить, что бизнесмен уже вступал в перепалку с журналистами The Washington Post. Вопросы газеты на тему Судана показались ему крайне утомительными, а отвечать на них было стыдно.