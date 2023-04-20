Пригожину сообщили, что западные СМИ готовят о нем критический материал

Придерживающийся антиглобалистских взглядов знакомый с Запада, с кем ранее сотрудничал Пригожин, сообщил ему о намерении русских олигархов опубликовать порочащий бизнесмена материал. Они ради этого даже объединили усилия с ЦРУ и планируют связаться с небезызвестным изданием, скорее всего речь идет о The Washington Post, чтобы там разместили очерняющую бизнесмена статью.