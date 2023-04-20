Либералы попытались оправдаться за поддержку обвиняемой в теракте Треповой

Показательно и то, что «либертины» не собрали ни копейки для 40 человек, пострадавших при взрыве. Они называют черное «белым», а обвиняемую в преступлении выставляют «жертвой режима», не понимая, что тем самым только отталкивают от себя даже некогда преданных сторонников, для которых поддержка терроризма – все еще моральное табу.