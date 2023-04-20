Либералы попытались оправдаться за поддержку обвиняемой в теракте Треповой

Проукраинское издание DOXA, возмутившее общественность денежными сборами на «веганскую еду» для обвиняемой в теракте Дарьи Треповой, пытается оправдаться перед россиянами за неуместную поддержку террористки.
По словам скрывающихся заграницей либеральных пропагандистов, их позицию по поводу теракта в петербургском кафе не поняла даже собственная аудитория: в редакцию «приходили вопросы и заявления в духе "Почему вы поддерживаете террористку?"», сообщил автор DOXA Соня Василек, а большинство читателей издания в соцсетях пристыдили сочувствующих Треповой активистов за кровожадность и одобрение терактов.
В свое оправдание DOXA заявляют, что люди, находящиеся в СИЗО по делам о терроризме, якобы сталкиваются «с давлением и нарушением своих прав». При этом не сказано, каким конкретно образом были нарушены права Треповой и были ли вообще.
Умалчивается и о том, что, она содержится в двухместной камере одна, имеет холодильник и телевизор, сотрудники обращаются с ней вежливо, а жалоб на условия от Треповой не поступало, сообщил член СПЧ при президенте РФ, посещавший обвиняемую.
На вопрос читателей о том, зачем на содержание Треповой в СИЗО нужно собирать деньги, они отвечают, что ей «может не хватать базовых предметов быта и гигиены». Ранее их легенда гласила, что Треповой необходима «веганская еда» – она не ест мяса.
Несмотря на негативную реакцию аудитории, DOXA не постеснялись объявить очередной сбор средств – на этот раз не только в криптовалюте, но и на иностранную карту, оформленную на имя одной из одиозных участниц Pussy Riot Марии Алехиной.
«Свободу» террористке
Отсидевшая после «танца» в храме Христа Спасителя в 2012 году Алехина ныне проживает в ЕС, активно ведет антироссийскую деятельность и оправдывает теракты украинских спецслужб в отношении россиян. Один из ярких примеров на скриншоте.
Сначала Алехина требовала срочно «освободить» Трепову, считая, что убийство россиян с «неправильным мнением», вроде военкора Владлена Татарского, должно быть безнаказанным и даже поощряемым – но после резонанса перестала злить публику и начала просто собирать деньги в поддержку обвиняемой. Более того, записи в стиле «свободу Треповой» и вовсе «потерла» от греха подальше.
Остальные участницы Pussy Riot также удалили записи с требованием «освободить Трепову». Так, петербурженку Ольгу Борисову, вероятно, замучила совесть – в первые дни после взрыва в петербургском кафе она писала в Twitter (доступ запрещен Роскомнадзором) «свободу Даше Треповой», но потом твиты куда-то исчезли.
Впрочем, может экс-помощница иноагента Михаила Ходорковского✱ стерла призывы по просьбе своих куда более хитрых кураторов, увидевших, что даже либеральной российской аудитории не нравится, когда ее сограждан убивают в терактах. Бывший работодатель Борисовой, Ходорковский, поступок осудил, понимая все репутационные издержки такого «людоедства».
Впрочем, начатая кампания в поддержку Треповой уже дала первые плоды – молодые люди с неустойчивой психикой и промытыми либеральной пропагандой мозгами истерически требуют «освободить Дашу Трепову», угрожая новыми терактами в Петербурге. В отличие от тех, кто их науськивает – танцовщиц из Pussy Riot и «журналистов» DOXA, – скрыться за границей они не могут, а потому понесут ответственность перед законом.
Подставляют других, сидя «за бугром»
Авторы DOXA прямым текстом признаются в том, что «группа поддержки Дарьи» работает за границей, а деньги собирает на иностранную карту».
При этом редакция убеждает российских читателей, что за «пожертвования» для Треповой им ничего не грозит, но сами же приводят слова юриста, который говорит, что участники сборов для обвиняемой могут подвергнуться «проверке правоохранительными органами» – для истинно идейных фанатиков проблемы с законом, по мнению иноагентов, сущий пустяк.
Показательно и то, что «либертины» не собрали ни копейки для 40 человек, пострадавших при взрыве. Они называют черное «белым», а обвиняемую в преступлении выставляют «жертвой режима», не понимая, что тем самым только отталкивают от себя даже некогда преданных сторонников, для которых поддержка терроризма – все еще моральное табу.
Ранее сообщалось, что вербовщик Треповой признавался ей в любви и склонял инфантильную особу к преступлению при помощи «котиков». Подробнее – в нашей статье.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами