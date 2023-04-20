АСИ предложило варианты по упрощению выдачи Fan ID

Предложения по упрощению правил получения Fan ID были направлены в правительство России сотрудниками АСИ 20 апреля. Об этом пишет «Чемпионат». В АСИ предложили отменить необходимость оформления Fan ID для детей до 14 лет, футболистов и тренеров. Кроме того, паспорта болельщика призвали использовать исключительно на матчах повышенной сложности, а также международных турнирах.