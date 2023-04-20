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АСИ предложило варианты по упрощению выдачи Fan ID

Спорт
АСИ предложило варианты по упрощению выдачи Fan ID

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило упростить выдачу паспортов болельщика (Fan ID).

Предложения по упрощению правил получения Fan ID были направлены в правительство России сотрудниками АСИ 20 апреля. Об этом пишет «Чемпионат». В АСИ предложили отменить необходимость оформления Fan ID для детей до 14 лет, футболистов и тренеров. Кроме того, паспорта болельщика призвали использовать исключительно на матчах повышенной сложности, а также международных турнирах.

Закон о Fan ID вступил в силу прошлым летом. С 2023 года новая система действует на стадионах всех клубов РПЛ.

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