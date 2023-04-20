Я всегда готов оказать помощь. Пригожин предложил сотрудничество в урегулировании суданского конфликта

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал открытое письмо, заявив о готовности выступить посредником в урегулировании ситуации в Судане.
Предприниматель подчеркнул, что может содействовать переговорам между главой Переходного военного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом, главой Сил быстрой поддержки Мухаммедом Дагло (Хаметти) и прочими участниками конфликта. По словам Пригожина, ООН и другие хотят «крови суданцев», а он желает мира для народа.
Происходящее в Судане — это не то, ради чего местных жителей обучали держать в руках оружие. Это нужно было, чтобы они смогли защищать свои границы от врагов, отметил предприниматель.
«Я, Евгений Викторович Пригожин, долгое время был связан Суданом и общался со всеми лицами, которые принимают решения в Республике Судан. Я имею честь быть кавалером двух суданских орденов, Ордена Республики Судан полученного в 2018 году, и Ордена Двух Нилов, полученного в 2020. Я всегда готов оказать помощь Судану», — заявил он.
Пригожин также попросил дать ему возможность за свой счет отправить в Судан самолеты с лекарствами. Это нужно как для обычного народа, так и для солдат, которые оказались «с той и другой стороны».
Евгений Пригожин ранее напомнил, что бойцов ЧВК «Вагнер» нет в Судане более двух лет. Стремления СМИ притянуть компанию к конфликту в этой стране являются «попыткой выловить рыбку в мутной воде».