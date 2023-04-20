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Стелу с изображением двух украинок снесли в Ровно, приняв одну из них за россиянку

Общество
Стелу с изображением двух украинок снесли в Ровно, приняв одну из них за россиянку

Стелу дружбы народов демонтировали в украинском городе Ровно. Одну из изображенных на ней женщин приняли за россиянку.

Монумент снесли в рамках реализации программы декоммунизации. Власти Ровно заявили, что на фоне герба Украинской Советской Социалистической Республики якобы изображены украинка и россиянка в стилизованных костюмах.

Как отмечают местные СМИ, на стеле запечатлены именно украинки — с западной и восточной части страны. Об этом свидетельствуют их наряды. Однако власти посчитали, что таким монументам в городе не место.

«Во исполнение решения исполнительного комитета Ровенского городского совета "О демонтаже символов советского режима" в Ровно демонтировали стелу дружбы народов», — написала администрация в соцсетях.

Декоммунизация на Украине проходит с 2015 года. По всей стране снесены тысячи памятников. К тому же переименованы десятки городов и сел, чьи имена были связаны с деятелями советской эпохи.

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