Стелу с изображением двух украинок снесли в Ровно, приняв одну из них за россиянку

Стелу дружбы народов демонтировали в украинском городе Ровно. Одну из изображенных на ней женщин приняли за россиянку.
Монумент снесли в рамках реализации программы декоммунизации. Власти Ровно заявили, что на фоне герба Украинской Советской Социалистической Республики якобы изображены украинка и россиянка в стилизованных костюмах.
Как отмечают местные СМИ, на стеле запечатлены именно украинки — с западной и восточной части страны. Об этом свидетельствуют их наряды. Однако власти посчитали, что таким монументам в городе не место.
«Во исполнение решения исполнительного комитета Ровенского городского совета "О демонтаже символов советского режима" в Ровно демонтировали стелу дружбы народов», — написала администрация в соцсетях.
Декоммунизация на Украине проходит с 2015 года. По всей стране снесены тысячи памятников. К тому же переименованы десятки городов и сел, чьи имена были связаны с деятелями советской эпохи.