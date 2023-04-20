СБУ: попытка угона российского самолета обернулась ударом по украинскому аэродрому

Российский ракетный удар по аэродрому украинских ВВС Канатово, расположенному в Кировоградской области, произошел после «самовольной попытки украинских силовиков» совершить угон истребителя ВКС РФ. Об этом сообщили представители Службы безопасности Украины (СБУ).
Они признали, что операция неких силовиков по угону российского истребителя закончилась полным провалом. При этом ВС РФ нанесли огневое поражение украинскому аэродрому, где российский военный самолет должен был совершить посадку, заявили в СБУ.