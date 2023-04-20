«Историческая обида». Как Латвия решила отыграться на российских пенсионерах

Гражданам России грозит выдворение из Латвии за несдачу экзамена по государственному языку. Об этом сообщили власти страны, передает портал Baltnews.
Нововведения в латвийском законодательстве позволяют властям аннулировать документы россиян, разрешающие пребывание в стране. Впоследствии подобные граждане будут депортироваться в РФ.
Поправки к Закону «об иммиграции» принимались так быстро, что сами механизмы и порядок отправки на родину не были прописаны. Представитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке уточнила, что россияне должны подать заявление на сдачу экзамена до 1 сентября. В противном случае ВНЖ будет аннулирован, а в начале декабря они должны покинуть Латвию.
По словам депутата Сейма Латвии Ингмара Лидака, выдворение не будет проводится «силовым путем». Он заметил, что латыши испытывают некую «историческую обиду» на русских, которые променяли латвийский паспорт на российское гражданство. Политик подчеркнул, что принятые нововведения являются способом продемонстрировать гражданскую солидарность.
Между тем независимые эксперты утверждают, что паспорт Латвии нельзя получить так просто. Все желающие должны пройти жесткий порядок натурализации. Он включает в себя не только экзамен на знание государственного языка, но также истории и законов республики. По оценкам аналитиков, средняя продолжительность всего этого процесса занимает около пяти лет.
На фоне этого, уполномоченный по правам человека в Латвии Юрис Янсонс указал на противоречие принятых поправок к Закону «об иммиграции» к латвийской конституции. Он пояснил, что граждане и неграждане страны могли принять гражданство других стран, кроме России, таких как Армения Белоруссия, Грузия, получив там вид на постоянное жительство. Однако латвийское правительство решило дискриминировать только одну группу иностранцев – лиц, получивший российский паспорт.
«Омбудсмен подчеркивает, что ни в аннотации к законопроекту, ни на заседании ответственной комиссии Сейма, где рассматривались упомянутые поправки, аспект неравного отношения и его обоснование не были подробно отражены и оценены», — говорится в статье.
Янсонс также добавил, что по статистике УДГМ, 44% из чуть более 25 тысяч граждан России, которых затрагивают поправки, являются пожилыми людьми в возрасте от 65 до 75 лет.
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