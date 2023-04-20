«Историческая обида». Как Латвия решила отыграться на российских пенсионерах

Между тем независимые эксперты утверждают, что паспорт Латвии нельзя получить так просто. Все желающие должны пройти жесткий порядок натурализации. Он включает в себя не только экзамен на знание государственного языка, но также истории и законов республики. По оценкам аналитиков, средняя продолжительность всего этого процесса занимает около пяти лет.