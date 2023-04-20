«До последнего украинца»: читатели Exxpress отчитали Столтенберга за поездку в Киев

В четверг, 20 апреля, генсек Североатлантического альянса нанес визит в Киев. Примечательно, что ранее он говорил, что организация якобы не принимает участия в текущем конфликте. Несмотря на это, ее страны-участницы продолжают оказывать ВСУ поддержку.