Пентагон: ВВС США продолжат совершать разведывательные полеты над Черным морем

Американская армия не собирается останавливать разведывательные полеты над Черным морем. Об этом РИА Новости сообщил представитель Европейского командования ВС США.
«Летательные аппараты разведки и наблюдения ВВС США продолжают активные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем», — заявил он.
Ранее стало известно, что в марте текущего года американские военные потеряли над Черным морем беспилотник MQ-9. В Вашингтоне предположили, что БПЛА сбили российские истребители Су-27. Однако Москва считает, что дрон упал в воду на фоне резкого маневрирования.