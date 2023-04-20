Пентагон: ВВС США продолжат совершать разведывательные полеты над Черным морем

Ранее стало известно, что в марте текущего года американские военные потеряли над Черным морем беспилотник MQ-9. В Вашингтоне предположили, что БПЛА сбили российские истребители Су-27. Однако Москва считает, что дрон упал в воду на фоне резкого маневрирования.