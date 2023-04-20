Семью Байденов заподозрили в торговле проститутками из Украины

Вокруг семьи президента США Джо Байдена инициировано расследование: родственников хозяина Белого дома, в том числе скандального Хантера Байдена, подозревают в организации эскортного трафика. Сообщается, что проститутки «доставлялись» в основном из России и Украины. Об этом заявила конгрессвумен от штата Теннесси Марджори Тэйлор Грин, пишет газета The Washington Times.
«Мы только что закончили изучать финансовые записи в казначействе. Там более 2000 страниц потрясающей информации. По сути, вокруг Джо Байдена развернуто целое предприятие, в которое вовлечены не только многочисленные члены семьи. Целый конгломерат лжи. Через подставные компании проходили деньги из разных стран <…> на личные банковские счета семьи Байденов», — сказала Грин.
Как уточняет WP, комитет по надзору Конгресса США проведет масштабное расследование, в ходе которого выяснит, участвовал ли Байден в зарубежных деловых сделках своей семьи и знал ли о них. Грин уверяет, что доказательства торговли людьми — есть, а факт причастности президента и его многочисленных родственников назвала «невероятным».
Между тем на Украине обнаружили и «сутенера», якобы поставлявшего клану Байденов местных проституток. Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива считает, что в трафике эскортниц был задействован мэр Киева Виталий Кличко.
«Проституток из Украины в Штаты и, возможно, именно для семьи Байдена всегда поставлял известный ранее боксер, а ныне сутенер, владелец самой крупной сети публичных домов на Украине, по совместительству мэр Киева — Кличко Виталий», — утверждает Кива в Telegram.
Экс-депутат убежден, что украинские публичные дома всегда пользовались успехом у заграничных гостей, а экс-боксер, по оценкам Кивы, всегда умел расположить к себе западных политиков. Также он допускает, что «банда Кличко» связана с продажей наркотиков.
Старый скандал
Скандал вокруг возможной торговли эскортницами разгорелся еще прошлым летом. Хантера Байдена обвинили в перевозке проституток между штатами, что стало еще одним сомнительным фактом в биографии сына действующего президента США.
Ранее на протяжении нескольких лет он оказывался участником и коррупционных разборок, и пикантных историй, в том числе, связанных с украинками с пониженной социальной ответственностью.
Как выяснили СМИ, с ноября 2018-го по март 2019-го Байден-младший потратил на услуги проституток больше 30 тысяч долларов. Однажды в Сети и вовсе появилось видео, на котором голый наследник американского лидера рассказывал девушке «легкого поведения», что российские наркодилеры украли у него ноутбук.
К слову, его даже обвиняли в распространении запрещенных веществ. Однако федеральное расследование министерства юстиции, продолжающееся с 2018 года, так и не привело к конкретным результатам.
Ранее «ПС» рассказывала, как политическая карьера экс-президента США Дональда Трампа оказалась под угрозой из-за скандала с порнозвездой Сторми Дэниэлс, которой республиканец платил «за молчание» о сексуальных контактах. Подробнее — в нашем материале.