Семью Байденов заподозрили в торговле проститутками из Украины

Как уточняет WP, комитет по надзору Конгресса США проведет масштабное расследование, в ходе которого выяснит, участвовал ли Байден в зарубежных деловых сделках своей семьи и знал ли о них. Грин уверяет, что доказательства торговли людьми — есть, а факт причастности президента и его многочисленных родственников назвала «невероятным».