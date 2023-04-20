Замминистра финансов Котюкова согласился на предложение Путина возглавить Красноярский край

Замминистра финансов Михаил Котюков займет пост губернатора Красноярского края. Политик согласился на предложение президента России Владимира Путина.
Глава государства провел встречу с сотрудником ведомства. В ходе беседы Путин предложил Котюкову возглавить Красноярский край. Последний поблагодарил за доверие и согласился.
Напомним, что губернатор Красноярского края Александр Усс объявил о своей отставке. Свое решение он уже озвучил Владимиру Путину. Глава государства предложил политику продолжить работу на федеральном уровне.