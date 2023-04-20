Власти Латвии запретили празднование Дня Победы

Сейм Латвии утвердил закон «О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая». Документ ограничивает проведение любых мероприятий. Исключения составляют торжества по случаю Дня Европы.
Страны Европейского союза отмечают окончание Второй мировой войны 8 мая. А 9 мая в ЕС празднуют День Европы. Декларация, принятая в 1950 году, считается отправной точкой процесса европейской интеграции.
«В четверг, 20 апреля, сейм принял новый закон, согласно которому 9 мая по всей Латвии запрещается проводить в публичном пространстве отдельные публичные мероприятия, празднования, митинги, шествия и пикеты», — следует из сообщения пресс-службы органа.
В прошлом году латвийская полиция 9 мая ограничила доступ граждан к памятнику Освободителям Риги, расположенному в парке Победы. Муниципальные власти убрали возложенные там цветы с помощью трактора.