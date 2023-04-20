Политолог Сосновский высмеял участившиеся курьезы с самолетами Шольца и Бербок

Еще раньше правительственный самолет министра экономики ФРГ Роберта Хабека перед взлетом был поражен молнией — из-за этого инцидента чиновник отправился в Данию с опозданием на полтора часа. В тот же самый день проблемы настигли и главу МИД Германии Анналену Бербок. Воздушное судно с дипломатом смогло совершить посадку в Тбилиси лишь со второй попытки.