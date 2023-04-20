Политолог Сосновский высмеял участившиеся курьезы с самолетами Шольца и Бербок

Политолог Александр Сосновский высмеял участившиеся инциденты с правительственными самолетами Германии. На днях борт с канцлером ФРГ Олафом Шольцем не смог приземлиться в Берлине, а до этого у воздушного судна министра обороны Бориса Писториуса сработал аварийный трап.
Как напомнил эксперт, самолет Шольца не смог приземлиться на военном аэродроме Берлина, поскольку там разминировали бомбу: что это был за снаряд, кто его выронил или выкопал и почему именно сейчас — неизвестно. Однако из-за обнаруженной находки канцлеру пришлось провести ночь в Португалии, ожидая окончания минно-взрывных работ.
На прошлой неделе неприятности случились у Бориса Писториуса, который намеревался совершить официальный визит в Нигер вместе с министром развития ФРГ. Во время посадки в аэропорту нигерийской столицы Ниамее на борту по ошибке сработал аварийный трап.
Еще раньше правительственный самолет министра экономики ФРГ Роберта Хабека перед взлетом был поражен молнией — из-за этого инцидента чиновник отправился в Данию с опозданием на полтора часа. В тот же самый день проблемы настигли и главу МИД Германии Анналену Бербок. Воздушное судно с дипломатом смогло совершить посадку в Тбилиси лишь со второй попытки.
«Новая немецкая примета: правительственные самолеты Люфтваффе (немецкие военно-воздушные силы — прим. ред.) — к неприятностям», — сыронизировал эксперт в Telegram-канале.
Ранее Шольц заявил в Лиссабоне, что Украина по-прежнему нуждается в военной помощи, поэтому Запад продолжит оказывать поддержку Киеву. В то же время он оговорился, что о новых типах вооружений речи пока не идет.