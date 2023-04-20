Newsweek: ВСУ могут столкнуться с серьезными потерями из-за нежелания Зеленского признать поражение

Украинские военные могут столкнуться с большими потерями из-за того, что президент страны Владимир Зеленский не хочет признавать поражение и выходить на переговоры. Об этом заявили советник Центрального командования США Майкл Гфеллер и бывший американский посол в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл в статье для Newsweek.