Украинские военные могут столкнуться с большими потерями из-за того, что президент страны Владимир Зеленский не хочет признавать поражение и выходить на переговоры. Об этом заявили советник Центрального командования США Майкл Гфеллер и бывший американский посол в Саудовской Аравии Дэвид Рунделл в статье для Newsweek.
«В то время как гибнет целое поколение украинских мужчин, печальная реальность такова, что у Украины примерно столько же шансов победить Россию, сколько у Мексики выиграть войну с США», — говорится в публикации.
Эксперты считают, что затягивание кризиса ничего не изменит. Они убеждены, что лучшим способом для избежания более масштабного конфликта необходимо мирно урегулировать проблему и сделать Украину независимым государством.