«Защитить от унижения русский народ»: Пригожин обозначил задачи ЧВК «Вагнер» на Украине

Защита русского народа от унижения является главной задачей ЧВК «Вагнер» на Украине, заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Журналисты турецкого издания «Айдынлык» поинтересовались у бизнесмена, известно ли ему что-то о распространяемых СМИ Турции сообщениях о якобы переговорах РФ и США, результатом которых может быть сворачивание Москвой и ЧВК «Вагнер» боевых действий на Украине. Также представители издания спросили, как на это отреагирует частная военная компания.
ЧВК «Вагнер» разворачивает свою деятельность не в интересах каких-либо узких российских кругов, отметил предприниматель.
«Задачи ЧВК "Вагнер" на Украине, как я уже много раз говорил, — не посрамить русское оружие и защитить от унижения русский народ. Поэтому, конечно, такие переговоры могут происходить, потому что огромное количество представителей глубинного государства, олигархических структур, которые сегодня пытаются договориться о своем комфортном будущем. И конечно, если в стране останется достаточное количество патриотов, то будущего у них нет никакого», — приводит пресс-служба «Конкорда» комментарий Пригожина.
Будущее ЧВК «Вагнер» бизнесмен определил такими задачами, как защита России и ее народа, а также помощь угнетаемым жителям Африки. Если представители Турции решат стать союзниками «оркестра» в этом деле, то компания с удовольствием создаст с ними альянс.
«Если образуется государство под названием Османо-Вагнер СССР, то, я думаю, это всему миру пойдет только на пользу. Тогда Германо-Британо-Франция США будет иметь меньше влияния в мире», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее Пригожин объяснил, в чем суть его статьи «Только честный бой, и никакого договорняка». По его словам, название материала уже содержит в себе основные тезисы.