«Защитить от унижения русский народ»: Пригожин обозначил задачи ЧВК «Вагнер» на Украине

Журналисты турецкого издания «Айдынлык» поинтересовались у бизнесмена, известно ли ему что-то о распространяемых СМИ Турции сообщениях о якобы переговорах РФ и США, результатом которых может быть сворачивание Москвой и ЧВК «Вагнер» боевых действий на Украине. Также представители издания спросили, как на это отреагирует частная военная компания.