Депутаты в Молдавии предложили вернуть русскому языку статус официального

Русскому языку в Молдавии захотели вернуться статус официального. С такой инициативой выступили депутаты парламента страны Александр Нестеровский и Ирина Лозован.
Такая мера поможет решить многие экономические и социальные проблемы государства. Русский язык способствует укреплению межэтнического диалога, уменьшению конфликтов и повышению культурного уровня населения, подчеркнул Нестеровский.
«Более того, русский язык является важным языком международного общения, и его официальный статус будет способствовать улучшению экономических связей с другими странами, а также повышению престижа Молдавии на мировой арене», — написал депутат в своем Telegram-канале.
Отсутствие официального статуса русского языка является нарушением прав граждан Молдавии. Оба депутата призвали парламентариев поддержать законопроект.