Путин предложил губернатору Красноярского края Уссу работу на федеральном уровне

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Красноярского края Александру Уссу работу на федеральном уровне. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.
Усс обратился к красноярцам и сообщил, что на днях встречался с главой государства. По словам губернатора, он получил от Путина предложение продолжить работу на федеральном уровне.
«Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», — добавил глава региона.
Усс поблагодарил за доверие и поддержку президента, а также всех, с кем он был в сложные моменты и шел к достижениям и успехам. Губернатор выразил уверенность, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России.
Напомним, Усс стал исполняющим обязанности губернатора Красноярского края осенью 2017 года. В 2018 году он победил на выборах и стал главой региона. Полномочия губернатора должны были истечь этой осенью.