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Путин предложил губернатору Красноярского края Уссу работу на федеральном уровне

Политика
Путин предложил губернатору Красноярского края Уссу работу на федеральном уровне

Президент России Владимир Путин предложил губернатору Красноярского края Александру Уссу работу на федеральном уровне. Об этом глава региона сообщил в Telegram-канале.

Усс обратился к красноярцам и сообщил, что на днях встречался с главой государства. По словам губернатора, он получил от Путина предложение продолжить работу на федеральном уровне.

«Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края», — добавил глава региона.

Усс поблагодарил за доверие и поддержку президента, а также всех, с кем он был в сложные моменты и шел к достижениям и успехам. Губернатор выразил уверенность, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России.

Напомним, Усс стал исполняющим обязанности губернатора Красноярского края осенью 2017 года. В 2018 году он победил на выборах и стал главой региона. Полномочия губернатора должны были истечь этой осенью.

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