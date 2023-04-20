Зеленский: Украина рассчитывает получить гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить от Запада гарантии безопасности на очередном саммите НАТО в Вильнюсе.
Зеленский отметил, что украинские власти благодарны странам Североатлантического альянса за масштабную военную помощь, но хотят большего.
«Мы будем в альянсе. Это и есть гарантии безопасности для Украины. А пока гарантии на этом пути, пока мы еще не в альянсе, это мы хотели бы утвердить. Утвердить в Вильнюсе», — подчеркнул глава киевского режима.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что нейтральный статус Украины и отсутствие членства этой страны в НАТО остаются одними из целей спецоперации российской армии.