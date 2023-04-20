МИД Швейцарии вызвал посла России Гармонина из-за публикации о журналисте NZZ

Посла России в Швейцарии Сергея Гармонина вызвали в министерство иностранных дел страны. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.
Согласно полученной информации, причиной вызова дипломата в ведомство стала публикация посольства о швейцарском журналисте.
«Федеральный департамент по иностранным делам Швейцарии вызвал сегодня посла России в Берне в связи с публикацией посольством заявления в отношении швейцарского журналиста газеты NZZ», – сказано в сообщении пресс-служба.
Ранее президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что Берну сложно соблюдать антироссийские санкции. Это связано с законами о конфиденциальности банковских счетов.