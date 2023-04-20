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«Большая семерка» обсуждает возможность почти полного прекращения экспорта в РФ

Экономика
«Большая семерка» обсуждает возможность почти полного прекращения экспорта в РФ

«Большая семерка» может практически полностью прекратить экспорт в Россию, передает агентство Bloomberg.

Власти стран G7 в настоящий момент ведут обсуждение возможности полного запрета на большую часть экспорта, за исключением медикаментов, продовольственных и сельскохозяйственных товаров, сообщили журналисты.

Подобный вопрос рассматривается накануне саммита «Большой семерки», который пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме. Государства G7 надеются, что эта инициатива будет поддержана со стороны Евросоюза. В Bloomberg уточнили, что окончательное решение по запрету экспорта в Россию принято пока не было.

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