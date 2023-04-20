«Большая семерка» обсуждает возможность почти полного прекращения экспорта в РФ

Подобный вопрос рассматривается накануне саммита «Большой семерки», который пройдет с 19 по 21 мая в Хиросиме. Государства G7 надеются, что эта инициатива будет поддержана со стороны Евросоюза. В Bloomberg уточнили, что окончательное решение по запрету экспорта в Россию принято пока не было.