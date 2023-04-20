Пригожин назвал условие, при котором ЧВК «Вагнер» можно будет «навсегда убрать из истории России»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил, при каком условии «оркестр» согласится навсегда уйти из российской истории.
Депутаты Госдумы 20 апреля приняли закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам добровольческих формирований в зоне СВО. Предприниматель отметил, что более чем удовлетворен таким решением, поскольку добровольцы из ополчения ЛНР и ДНР получат соответствующие льготы.
«Этим решением я более чем удовлетворен, так как добровольцы из ополчения ЛНР и ДНР получат соответствующие статусы и льготы, а эти парни (добровольцы ЛНР и ДНР) отличные ребята, я отношусь к ним с уважением», — приводит комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Однако к ЧВК «Вагнер» соответствующий закон не имеет никакого отношения. Это направлено на то, чтобы навсегда убрать «оркестр» из российской истории, выразил мнение предприниматель.
«Насколько я понимаю, к бойцам ЧВК "Вагнер" это не имеет никакого отношения. Для чего это делается? Я думаю, для того, чтобы навсегда нас убрать из истории России. Мы готовы уйти из истории в обмен на то, что все победы будут отданы великому русскому народу, но виновные в поражениях будут найдены и наказаны», — объяснил основатель ЧВК «Вагнер».
Депутаты Госдумы на пленарном заседании выступили за поправки, распространяющие статус ветерана и инвалида боевых действий на лиц, заключивших контракты с организациями, которые содействуют выполнению задач ВС России во время проведения спецоперации.