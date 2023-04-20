Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ за минувшие сутки

Российские военные продолжают успешно выполнять боевые задачи в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Представители Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки российские военные на Краснолиманском направлении уничтожили более 60 украинских военнослужащих. Потери ВСУ на Купянском направлении составили до 50 человек личного состава. Кроме того, ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ на территории ЛНР и Харьковской области.
Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают вести активные наступательные действия в западной части Бахмута (Артемовска). Подразделения артиллерии и ВДВ РФ прикрывают действия «музыкантов» на флангах. Кроме того сообщается, что был поражен штаб группировки ВСУ «Бахмут» в районе Константиновки.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях российские военные пресекли действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп, а также уничтожили до 30 украинских военных. На Херсонском направлении потери ВСУ составили более 15 военнослужащих.
Также российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата, отметили в Минобороны РФ.