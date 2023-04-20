Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ за минувшие сутки

Представители Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки российские военные на Краснолиманском направлении уничтожили более 60 украинских военнослужащих. Потери ВСУ на Купянском направлении составили до 50 человек личного состава. Кроме того, ВС РФ пресекли действия двух украинских ДРГ на территории ЛНР и Харьковской области.