«Куча параноидальной чуши»: Пригожин резко отозвался о методах «расследования» основателя Gulagu. net

Предприниматель уточнил, что поводом для такого решения стало опубликованное порталом Gulagu. net интервью, где бывшие «вагнеровцы» наговорили «кучу параноидальной чуши» о компании. Пригожин намерен «поставить жирную точку» в данной истории и разобраться с этими гражданами по закону.