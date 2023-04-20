«Куча параноидальной чуши»: Пригожин резко отозвался о методах «расследования» основателя Gulagu. net

«Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» подала заявление на возбуждение уголовного дела в отношении экс-бойцов ЧВК «Вагнер» Азамата Улдарова и Алексея Савичева. Об этом сообщил основатель «оркестра» и бизнесмен Евгений Пригожин.
Предприниматель уточнил, что поводом для такого решения стало опубликованное порталом Gulagu. net интервью, где бывшие «вагнеровцы» наговорили «кучу параноидальной чуши» о компании. Пригожин намерен «поставить жирную точку» в данной истории и разобраться с этими гражданами по закону.
«Первое: "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" подала заявление на возбуждение уголовных дел по ст. 207.3 УК РФ в отношении Улдарова Азамата Сераклиевича и Савичева Алексея Владимировича;
Второе: "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" подала заявление в отношении гражданина Осечкина за шантаж;
Третье: "Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" подала заявление в отношении группы лиц, в число которых могут входить сотрудники ФСИН, которые собирают компрометирующие материалы на лиц, отбывающих наказание, с последующим использованием этого компромата для понуждения данных лиц к противоправным действиям», — отметил бизнесмен.
Также Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой провести проверку в отношении ряда сотрудников ФСИН. Копию заявления публикует пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее редакция ФАН выяснила, что основатель Gulagu. net Владимир Осечкин* (физлицо, выполняющее функции иноагента) угрожал экс-заключенному Алексею Савичеву публикацией компрометирующего видео, если тот откажется распространять фейки о ЧВК «Вагнер».