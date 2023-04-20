Евстафьев: США ждут сложные времена после турне Лаврова по Латинской Америке

Четырехдневное турне российского министра иностранных дел Сергея Лаврова по Латинской Америки, в рамках которого визиты были нанесены в Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, связано с реализацией внешней политики РФ, разработанной президентом страны.
Такое мнение в комментарии информагентству «ПолитЭксперт» высказал политолог Дмитрий Евстафьев.
По словам эксперта, Сергей Лавров отправился в поездку по странам Латинской Америки, где у него проходят встречи с лидерами государств и главами МИД, не просто так, а с поручением от российского лидера Владимира Путина, для которого внешняя политика страны является прерогативой.
«Поездка Лаврова и все, что с ней связано, реализовывается исключительно в рамках внешней политики, которая разработана президентом РФ с учетом приоритетов, расставленных Путиным. В данном случае речь идет о развитии тех положительных заделов, которых добился президент в диалоге со странами Глобального Юга. Одним из его элементов станет Латинская Америка», – считает Дмитрий Евстафьев.
Также эксперт отметил, что о дипломатических успехах узнать порой можно только спустя время. Но можно и предварительно догадаться, насколько успешно проходят те или иные переговоры. Этому помогает одна простая закономерность.
«Если дипломаты начинают пиарить собственный успех, значит, что встреча прошла неудачно. Как, например, когда США о чем-то громко заявляют, а потом у них это не получается. Это значит, что успехов нет, а пиаром закрываются провалы. Точно так же работает и наоборот», – объяснил политолог.
Так поездка Сергея Лаврова почти не сопровождается пиаром, обратил внимание Евстафьев. Это, по его словам, указывает на серьезную проработку развития потенциала международного объединения БРИКС, одним из ключевых участников которого является Бразилия.
Именно Бразилия является для России важным партнером в сельскохозяйственной, машиностроительной и авиастроительной отраслях, а также во всем, что касается торговли нефтью.
«Участие России в проектах, которые на сегодня БРИКС реализует в Латинской Америке, очень важно. Если развитие отношений КНР и РФ будет продолжено со странами Латинской Америки, то США, вероятно, ждут очень сложные времена», – добавил политолог.
А самая главная из тем, которые во время турне обсуждал Лавров, касается участия России в индустриализации Глобального Юга, заключил эксперт.