The Telegraph: российские «корабли-призраки» готовят месть за «Северные потоки»

Российские корабли проводят разведку стратегических энергетических объектов у берегов Великобритании. Об этом сообщили журналисты издания The Telegraph со ссылкой на источники в кабинете премьер-министра Великобритании и Центра правительственной связи Соединенного Королевства (GCHQ).
«Флотилия российских катеров, замаскированных под рыболовецкие траулеры или исследовательские суда, но с вооруженной охраной, была замечена европейскими спецслужбами, проводящими массовую разведку вблизи британских прибрежных энергетических сетей и коммуникаций», — оказалось написано в одном из отчетов.
Британские власти считают, что приоритетными целями для России могут стать интернет-кабели, ветряные электростанции, а также инфраструктура, соединяющая электро- и газопроводы. Так, один из кораблей, проводящих подводную разведку, был замечен в районе ветряных станций у восточного побережья Великобритании в ноябре 2022 года.
Председатель комитета по обороне Палаты общин Тобиас Эллвуд призвал правительство в срочном порядке увеличить финансирование вооруженных сил.
«Мы просто больше не можем защищать наши ближние моря и, по правде говоря, обеспечивать безопасность с нашим нынешним флотом, армией и военно-воздушными силами, организованных по штату мирного времени», — сказал он.
Кроме того, в прошлом году министр обороны Великобритании Бен Уоллес высказывал серьезные опасения по поводу состояния нефтегазовой инфраструктуры в Северном море. По его словам, она стала «особенно уязвимой», поскольку превратилась в главного поставщика энергоресурсов в Европу.
Опасения усилились после того, как в феврале 2023 года неидентифицированное российское судно вошло в бельгийские и голландские воды. Тогда разведывательное сообщество Нидерландов обвинило Россию в «попытке составить карту энергетических объектов страны».
«Считается, что около 50 российских “кораблей-призраков” действуют в Северном море в рамках диверсионного заговора», — резюмировали журналисты.
Ранее разведка Нидерландов назвала Россию и Китай главными угрозами национальной безопасности. Согласно недавнему отчету, Москва проводит планомерную разведку голландской инфраструктуры в Северном море. Конечной целью этих мероприятий является «подрыв» деятельности высокотехнологичных компаний.