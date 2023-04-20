The Telegraph: российские «корабли-призраки» готовят месть за «Северные потоки»

Британские власти считают, что приоритетными целями для России могут стать интернет-кабели, ветряные электростанции, а также инфраструктура, соединяющая электро- и газопроводы. Так, один из кораблей, проводящих подводную разведку, был замечен в районе ветряных станций у восточного побережья Великобритании в ноябре 2022 года.