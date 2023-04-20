Баранец: Столтенберг в Киеве намерен выяснить сроки контрнаступления ВСУ

Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев связан с намерением Альянса продемонстрировать поддержку киевского режима перед планируемым контрнаступлением ВСУ. Об этом в интервью «ПолитРоссии» заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
Кроме того, Столтенберг намерен провести инспекторскую проверку, так как в странах НАТО уже возникают вопросы по поводу рационального использования Киевом западного оружия и финансовой помощи, уверен Баранец.
«Безусловно, приехал узнать, когда же обещанное полгода назад наступление перейдет в практическую фазу», — сказал военный обозреватель «КП».
Баранец также считает, что генсек Североатлантического альянса хочет выяснить, когда же командование ВСУ планирует начать контрнаступление.