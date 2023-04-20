Военный эксперт: Иран вынудил всплыть подлодку ВМС США из-за «чрезвычайной наглости»

После обнаружения американская субмарина сменила курс и продолжила путь под сопровождением иранских кораблей. Командующий ВМС отметил, что нарушения границ зафиксировано не было. Тем не менее в США все же попытались оправдаться, назвав заявление Ирана «очередной дезинформацией» со стороны республики.