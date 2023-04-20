Военный эксперт: Иран вынудил всплыть подлодку ВМС США из-за «чрезвычайной наглости»

Обнаруженная вблизи территориальных вод Ирана атомная подлодка США не справилась со своей задачей, что указывает на непрофессионализм американских моряков-подводников, полагает военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Информационное агентство Tasnim ранее сообщило, что Военно-морские силы (ВМС) Ирана вынудили подводную лодку Florida класса Ohio выйти на поверхность. Уточняется, что корабль находился вблизи иранских территориальных вод.
«Подводная лодка приближалась к Ормузскому проливу в полной тишине под водой. Иранская подлодка Fateh обнаружила ее и заставила выйти на поверхность, чтобы пересечь пролив в надводном положении», — поделился командующий ВМС исламской республики Амир Шахрам Ирани.
После обнаружения американская субмарина сменила курс и продолжила путь под сопровождением иранских кораблей. Командующий ВМС отметил, что нарушения границ зафиксировано не было. Тем не менее в США все же попытались оправдаться, назвав заявление Ирана «очередной дезинформацией» со стороны республики.
Впрочем, как подчеркнул Дандыкин в беседе с «Политикой Сегодня», профессионализм иранских моряков очевиден. При приближении или вторжении иностранного корабля в территориальные воды государства военнослужащие обязаны действовать согласно уставу.
«Так же действуют и наши [российские] моряки, когда ищут лодки. Даже были случаи столкновения с лодками американцев — они порой ведут себя чрезвычайно нагло. Профессионализм противолодочников [противолодочная оборона — прим.ред.] состоит в том, чтобы заставить [иностранную] лодку всплыть», — разъяснил капитан первого ранга запаса.
Выход подлодки на поверхность в столь напряженное время означает, что она практически уничтожена, добавил Дандыкин. С задачей обеспечить скрытность и остаться незамеченными, а впоследствии уйти от кораблей противолодочной обороны американский экипаж не справился, заключил собеседник «ПС».
В начале апреля стало известно, что ВМС США направили атомную подводную лодку Florida в состав Пятого флота, который базируется на Бахрейне в Персидском заливе. Она осуществляет патрулирование в Ближневосточном регионе. Субмарина с крылатыми ракетами класса Ohio, способными нести ядерные боеголовки, стала шестым кораблем, который назвали в честь штата Флорида.