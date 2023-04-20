Зеленский счел визит Столтенберга в Киев готовностью НАТО к новой главе в отношениях с Украиной

Глава государства опубликовал соответствующую запись в Telegram после визита генсека Альянса Йенса Столтенберга в Киев. Зеленский отметил, что иностранный политик впервые совершил поездку на Украину после начала конфликта. По его словам, Киев воспринимает такой шаг военного блока в качестве знака о готовности начать новую главу в отношениях.