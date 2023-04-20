Всемирные пляжные игры могут перенести из Индонезии на фоне политического скандала

Индонезия может лишиться права проведения вторых Всемирных пляжных игр.
Всемирные пляжные игры 2023 года в Бали могут перенести из Индонезии в другую страну. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Индонезия может остаться без Всемирных пляжных игр из-за запрета на участие в турнире, введенного против израильтян. Страны связывают сложные отношения, а мэр Бали и вовсе публично поддержал недопуск спортсменов из ближневосточного государства.
Всемирные пляжные игры должные пройти в Индонезии с 5 по 12 августа. В 2019 году турнир принимал Катар.