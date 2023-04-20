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Всемирные пляжные игры могут перенести из Индонезии на фоне политического скандала

Спорт
Всемирные пляжные игры могут перенести из Индонезии на фоне политического скандала

Индонезия может лишиться права проведения вторых Всемирных пляжных игр.

Всемирные пляжные игры 2023 года в Бали могут перенести из Индонезии в другую страну. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Индонезия может остаться без Всемирных пляжных игр из-за запрета на участие в турнире, введенного против израильтян. Страны связывают сложные отношения, а мэр Бали и вовсе публично поддержал недопуск спортсменов из ближневосточного государства.

Всемирные пляжные игры должные пройти в Индонезии с 5 по 12 августа. В 2019 году турнир принимал Катар.

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