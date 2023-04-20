«Тройной удар по США». Лула начал масштабную «перезагрузку» внешней политики Бразилии

Если США продолжат использовать эту модель поведения, в дальнейшем им придется обвинять уже другие страны мира в «российской, китайской и бразильской пропаганде». Потом, к этому списку добавится еще, например, «мексиканская пропаганда». И так будет продолжаться до тех пор, пока Запад сам не обеспечит себе политическую изоляцию от всего остального мира.