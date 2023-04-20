«Тройной удар по США». Лула начал масштабную «перезагрузку» внешней политики Бразилии

Бразилия, как, впрочем, и большая часть Латинской Америки, стремительно выходит из-под влияния Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют все действия бразильских властей на внешнеполитической арене.
Об этом говорится в материале газеты «Взгляд», автор которого отмечает, что президент Бразилии Лула да Сильва нанес по американской гегемонии один за другим три сильнейших удара.
Первым из этих ударов стал недавний призыв Лулы да Сильвы к странам БРИКС отказаться от использования доллара при взаимных торговых сделках и создать взамен новую общую валюту. А на переходный период бразильский лидер предложил партнерам по БРИКС использовать китайский юань.
При этом совместный вклад стран БРИКС в мировую экономику за год уже превышает вклад «Большой семерки». Таким образом Лула да Сильва, во-первых, прямо покусился на американское финансовое могущество, а во-вторых, продемонстрировал солидарность с Россией и Китаем, которые проводят политику дедолларизации.
Вторым ударом бразильского президента по США стала поддержка позиции Москвы в том, что ответственность за украинский кризис целиком лежит на Соединенных Штатах и на Западе, которые не хотят мирного урегулирования конфликта. Поэтому, заявил Лула да Сильва, роль Запада необходимо снижать, доверив посредничество между Россией и Украиной тем странам, которые заинтересованы в мире.
«Как мы можем достичь мира между Россией и Украиной, если никто не говорит о мире? Все говорят о войне, говорят о предоставлении оружия для помощи Украине или о расширении НАТО на восток до границ России, – подчеркнул бразильский лидер. – Поэтому мы должны найти те страны, которые стремятся к миру. Китай хочет мира, Бразилия хочет мира, Индонезия хочет мира, Индия хочет мира. Так давайте соберем эти страны вместе и сделаем предложение о мире для России и Украины».
При этом президент Бразилии подчеркнул, что это касается не только Соединенных Штатов, но и Евросоюза, который больше не является «балансирующей силой» и оказался напрямую вовлечен в конфликт на Украине.
И третий удар по североамериканской империи был нанесен в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в столицу Бразилии и его переговоров с бразильским коллегой о расширении двустороннего сотрудничества.
В частности, ударом по Вашингтону стало то, что бразильский министр иностранных дел Мауру Виэйра на совместной с Сергеем Лавровым пресс-конференции осудил антироссийские санкции Запада. К тому же министр подчеркнул, что западные ограничения наносят вред развивающимся странам. То есть прозвучало весьма токсичное обвинение для мировой политики, схожее с обвинениями в расизме.
«Бразильский тройной удар оглушил североамериканскую дипломатию. В Вашингтоне не придумали ничего лучше, чем через координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби обвинить Бразилию в "российской и китайской пропаганде"», – говорится по этому поводу в материале «Взгляд».
Если США продолжат использовать эту модель поведения, в дальнейшем им придется обвинять уже другие страны мира в «российской, китайской и бразильской пропаганде». Потом, к этому списку добавится еще, например, «мексиканская пропаганда». И так будет продолжаться до тех пор, пока Запад сам не обеспечит себе политическую изоляцию от всего остального мира.