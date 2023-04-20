В США россиянку Насырову приговорили к 21 году тюрьмы за отравление жительницы Нью-Йорка

Суд в США вынес обвинительный приговор россиянке, которая отравила жительницу Нью-Йорка, чтобы украсть у нее документы и имущество, говорится в заявлении прокуратуры Куинса. Женщину лишили свободы на 21 год.
По данным правоохранителей, гражданка РФ в августе 2016 года пыталась отравить внешне похожую на нее жительницу Куинса, после чего похитила у нее документы.
Россиянка предложила жертве чизкейк, в который подмешала феназепам. Потерпевшая попала в больницу, а потом обнаружила пропажу паспорта, золотого кольца и денег. После отбывания наказания россиянку депортируют на родину.