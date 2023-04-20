Участники съезда СОЦПРОФ переизбрали Вострецова на пост председателя организации

Председателя объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергея Вострецова переизбрали на занимаемую должность. Мероприятие состоялось 19 апреля в Москве.
Съезд посетили представители 70 отраслевых организаций из 65 регионов России. Согласно итогам голосования, кандидатуру Вострецова поддержали 81% респондентов. Он был переизбран на пять лет.
В ходе мероприятия выступил сам политик. По его словам, одним из главных вопросов является индексация заработной платы работников. Он уверен, что необходимо добиться ясности по этой теме.
«Это одна из важнейших задач для нашего объединения на ближайшие пять лет», – сказал Вострецов.
Псковская Лента Новостей отмечает, что резолюция и предложения съезда будут направлены во все органы государственной власти до 1 мая.