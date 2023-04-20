Серьезные трудности из-за сыра «Эмменталь». Пригожин высказался о «проблемах» ЧВК «Вагнер» в связи с введением санкций Швейцарии

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с иронией высказался о санкциях Швейцарии против «оркестра». В письме президенту европейского государства Алену Берсе бизнесмен указал на «последствия» рестрикций для «вагнеровцев».
По словам предпринимателя, в состав сухого пайка «музыкантов» входит сыр «Эмменталь». Пригожин поинтересовался, не последуют ли дальше санкции против Белоруссии, ведь в республике проживают коровы, чье молоко идет на изготовление данного продукта.
«Уважаемый господин Ален Берсе! Сегодня против ЧВК "Вагнер" неожиданно без предупреждения были введены санкции Швейцарии. В связи с чем ЧВК "Вагнер" может начать испытывать серьезные трудности. Дело в том, что часть наших сухих пайков укомплектована сыром "Эмменталь" Новогрудского комбината. Прошу вас в кратчайшие сроки ответить, можем ли мы дальше употреблять этот сыр, несмотря на санкции? И не будет ли подвергнута вторичным санкциям Республика Беларусь, как место проживания коров — источника сырья Новогрудского комбината», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен обратил внимание, что и бойцов ЧВК «Вагнер» на передовой очень «беспокоит», можно ли есть швейцарский сыр, чтобы не навредить Белоруссии.
«Убедительно прошу вас ответить, как можно быстрее, так как бойцы ЧВК "Вагнер" в окопах массово задают вопрос, могут ли они употреблять в пищу этот "Эмменталь", чтобы не подставить братское государство Республику Беларусь», — пошутил бизнесмен.
Пригожин подчеркнул, что в случае введения запрета на сыр «музыканты» готовы включать в сухпаек краковскую колбасу и даже легально ее закупить.
«В случае вашего отказа мы можем перейти на краковскую колбасу. Но так как в настоящий момент в Кракове отсутствуют подразделения ЧВК "Вагнер", мы вынуждены будем обратиться к вам для получения кредитов в швейцарских банках для закупки вооружения у НАТО, что даст нам возможность легально использовать краковскую колбасу в дальнейшем», — добавил бизнесмен.
Ранее Федеральный департамент экономики Швейцарии объявил о расширении пакета антироссийских санкций. Ограничения против ЧВК «Вагнер» начнут действовать с вечера 20 апреля.