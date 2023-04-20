Серьезные трудности из-за сыра «Эмменталь». Пригожин высказался о «проблемах» ЧВК «Вагнер» в связи с введением санкций Швейцарии

По словам предпринимателя, в состав сухого пайка «музыкантов» входит сыр «Эмменталь». Пригожин поинтересовался, не последуют ли дальше санкции против Белоруссии, ведь в республике проживают коровы, чье молоко идет на изготовление данного продукта.