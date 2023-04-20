На грани истерики. ЕС «покончил» с санкциями против РФ ради продления зерновой сделки

В то же время эксперт допустил в беседе с «Политикой Сегодня», что эти два заявления дополняют друг друга. Запад будто бы намекает Москве, что необходимо продлить зерновую сделку, очередной этап которой завершается 18 мая. Если Россия согласится, то ЕС, возможно, не будет вводить очередные меры против РФ, рассуждает политолог.