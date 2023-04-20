На грани истерики. ЕС «покончил» с санкциями против РФ ради продления зерновой сделки

Инсайдерская информация о том, что Евросоюз якобы достиг предела по антироссийским ограничениям, звучит противоречиво на фоне планов Еврокомиссии (ЕК) разработать очередной пакет санкций. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
В то же время эксперт допустил в беседе с «Политикой Сегодня», что эти два заявления дополняют друг друга. Запад будто бы намекает Москве, что необходимо продлить зерновую сделку, очередной этап которой завершается 18 мая. Если Россия согласится, то ЕС, возможно, не будет вводить очередные меры против РФ, рассуждает политолог.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники среди европейских чиновников сообщила, что с новыми санкциями Брюсселя против Москвы «покончено». Собеседники издания объяснили, что достигли предела по ограничениям, которые бы не затрагивали ключевых интересов стран-участниц объединения.
«Мы закончили <...>. Если мы введем больше санкций, исключений будет больше, чем мер», — подчеркнул один из источников FT.
Тем не менее, как ожидается, неформальное обсуждение 11-го пакета санкций начнется в пятницу, 21 апреля. В разработке примут участие еврокомиссары и представители стран-членов ЕС, уточнили в FT. В конце марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала целью очередных ограничений ужесточение борьбы с обходом уже принятых в отношении Москвы мер.
Как обратил внимание Оленченко, новость о том, что с санкциями «покончено», поступила от анонимного источника и явно противоречит стремлениям ЕК ужесточить давление на Россию. Допуская преднамеренную связь этих заявлений, он констатировал, что Брюссель столкнулся с серьезной проблемой.
«Западникам верить нельзя — они большую часть врут, чем держат слово. Поэтому это все означает, что они пытаются нас втянуть в диалог по зерновой сделке и намекают, что если мы откликнемся на их призыв, то они могут задуматься о том, чтобы не заниматься дальнейшим производством санкций», — не исключил эксперт.
При этом большинство восточноевропейских стран, среди которых Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария, ставят вопрос о запрете ввоза в свои страны зерна и сельскохозяйственных продуктов с Украины, что в текущей ситуации может обернуться для них неблагоприятным исходом.
«В принципе при других обстоятельствах это было бы не столь драматично, но сейчас ЕК нервничает, я бы даже сказал, на грани истерики, потому что предполагалось, что маршруты через эти страны будут действовать после 18 мая, когда прекращается действие участия России в зерновой сделке», — объяснил Оленченко.
Кроме того, собеседник издания напомнил, что МИД РФ выдвинул пять условий, при соблюдении которых продление сделки возможно. Речь идет о подключении Россельхозбанка к системе расчетов SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, снятии ограничений на страхование российских судов, доступе в порты, а также восстановлении работы путепровода, перекачивающего аммиак в Одессу.
По словам Оленченко, ООН обещала открыть это сооружение еще в декабре 2022 года, но Запад, судя по всему, решил пойти иным путем, нежели выполнять условия соглашения.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не видит прогресса в реализации своих интересов в рамках сделки: менее чем через месяц завершается действие договора, а российский экспорт зерна и удобрений так и не разблокирован. В МИД РФ указали на преждевременность прогнозов о продлении соглашения.
Ранее «ПС» писала о том, что фермерам восточноевропейских стран предлагают 100 миллионов евро в обмен на продолжение импорта украинского зерна.