Bloomberg: распродажа госсобственности принесет Украине более 400 млн долларов

По словам главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова, Киев может пойти на такой шаг, исходя из того, что через год объекты будут продаваться по цене земли, на которых они стоят. Украинские власти раскололись на две группы — тех, кто хочет все продать, и тех, кто против, говорится в публикации.