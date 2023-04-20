Bloomberg: распродажа госсобственности принесет Украине более 400 млн долларов

Правительство Украины готовится продать крупные государственные фирмы по заниженным ценам, сообщает агентство Bloomberg.
По словам главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова, Киев может пойти на такой шаг, исходя из того, что через год объекты будут продаваться по цене земли, на которых они стоят. Украинские власти раскололись на две группы — тех, кто хочет все продать, и тех, кто против, говорится в публикации.
Киев может получить с продажи госпредприятий около 400 млн долларов. Помимо этого, руководство страны могут рассчитывать на 190 млн долларов от аренды сельскохозяйственных угодий.