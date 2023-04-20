Мэр Киева Кличко заявил о намерении забрать земельный участок у посольства России

Киевские городские власти намерены расторгнуть договор об аренде участка земли, на котором расположено здание российского посольства. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По словам градоначальника, руководство Киева не только разорвет договор, но и обратится к правительству страны по вопросу возврата имущества дипломатической миссии РФ в собственность государства.
«Я думаю, здесь решение будет единодушным», — подчеркнул Кличко, заявление которого опубликовали на сайте администрации Киева.
Ранее сообщалось, что депутат киевского горсовета Лилия Пашинная призвала забрать земельный участок у посольства РФ.