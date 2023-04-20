Клинцевич не исключил массированных ударов американских БПЛА в зоне спецоперации

США обладают значительным количеством ударных беспилотников в Европе и в нужный момент могут их задействовать для поддержки украинских националистов в зоне спецоперации ВС РФ. Об этом предупредил в интервью изданию «Свободная Пресса» военный эксперт Франц Клинцевич.
«В США созданы целые структуры ударных беспилотников… Я не исключаю массового применения ударных БПЛА, которые сегодня сосредоточены в Прибалтике, Румынии и по всей Европе», — подчеркнул аналитик.
Клинцевич отметил, что Вашингтон временно приостановил полеты БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем после крушения одного из аппаратов, но не оставил своих агрессивных планов и по-прежнему готов препятствовать проведению российской спецоперации по защите Донбасса.