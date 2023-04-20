Клинцевич не исключил массированных ударов американских БПЛА в зоне спецоперации

США обладают значительным количеством ударных беспилотников в Европе и в нужный момент могут их задействовать для поддержки украинских националистов в зоне спецоперации ВС РФ. Об этом предупредил в интервью изданию «Свободная Пресса» военный эксперт Франц Клинцевич.