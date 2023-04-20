Семья певца Динара Рахматуллина сообщила о его смерти

Скончался 33-летний певец Динар Рахматуллин. О смерти артиста сообщили его родные в соцсетях.
Исполнитель готовился выпустить новый музыкальный материал, но поклонники так его и не дождались. Семья Рахматуллина сообщила, что его больше нет в живых.
«Сегодня Динар умер. В пятницу будем провожать в последний путь», — рассказал один из родственников певца.
Некоторые поклонники заподозрили, что исполнитель на самом деле жив, а новость о смерти используют ради пиара. Однако сестра Рахматуллина опровергла подобные подозрения.
Причину смерти певца родные не называют. По словам сестры, в семье приняли такое решение, к которому она просит отнестись с пониманием.
В соцсетях пишут, что тело Рахматуллина якобы обнаружили в музыкальной студии. Одни считают, что певец наложил на себя руки, другие пишут о проблемах с сердцем артиста. Хоронить исполнителя будут в Башкирии.