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Семья певца Динара Рахматуллина сообщила о его смерти

Общество
Семья певца Динара Рахматуллина сообщила о его смерти

Скончался 33-летний певец Динар Рахматуллин. О смерти артиста сообщили его родные в соцсетях.

Исполнитель готовился выпустить новый музыкальный материал, но поклонники так его и не дождались. Семья Рахматуллина сообщила, что его больше нет в живых.

«Сегодня Динар умер. В пятницу будем провожать в последний путь», — рассказал один из родственников певца.

Некоторые поклонники заподозрили, что исполнитель на самом деле жив, а новость о смерти используют ради пиара. Однако сестра Рахматуллина опровергла подобные подозрения.

Причину смерти певца родные не называют. По словам сестры, в семье приняли такое решение, к которому она просит отнестись с пониманием.

В соцсетях пишут, что тело Рахматуллина якобы обнаружили в музыкальной студии. Одни считают, что певец наложил на себя руки, другие пишут о проблемах с сердцем артиста. Хоронить исполнителя будут в Башкирии.

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