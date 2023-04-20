Вассерман о ситуации с Запорожской АЭС: РФ может раскрыть всему миру главный секрет США

Американцы только осваивают технологии мирного атома, которые в СССР были освоены еще на заре ядерного века. И требования Соединенных Штатов не прикасаться к их секретным ядерным технологиям, оставшимся на Запорожской Атомной электростанции, могут быть вызваны желанием скрыть неумелые попытки создать аналог российского ядерного топлива для АЭС.
Такое мнение в разговоре с информагентством «ПолитРоссия» высказал депутат Государственной думы, известный эрудит и победитель телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.
Ранее Минэнерго США направило письмо российскому Росатому, в котором предупредило о недопустимости неавторизованного доступа к американским ядерным технологиям на Запорожской АЭС, так как это стало бы нарушением законодательства Соединенных Штатов. Также в письме говорилось, что доступ к оставленным на ЗАЭС техническим данным американского происхождения контролируется исключительно правительством США.
По мнению Анатолия Вассермана, американцы уже давно хотят освоить выпуск топливных элементов для российских атомных реакторов, однако до сих пор у них это не получалось. И получив доступ к Запорожской АЭС американцы могли использовать ее как раз в этих целях, а теперь они пытаются это скрыть.
«Не исключаю, что именно эти технологии американцы тайно опробовали на Запорожской АЭС. И теперь мы можем разузнать и раскрыть миру их главный секрет– то, насколько халтурно они работают. Не хотят, чтобы весь мир узнал об их многократных провалах. Тем более что это будет подтверждено техническими данными», – предположил эксперт.
А разработкой аналога российского ядерного топлива Соединенные Штаты, по мнению Вассермана, занимаются для того, чтобы влезть на рынки тех стран, которые используют российские атомные технологии. Ведь атомных реакторов российского типа в мире работает в разы больше, чем американских реакторов. Именно поэтому для США этот рынок выглядит таким заманчивым.
«Тем не менее пока что американская промышленность по обогащению урана просто не выдерживает конкуренции с российской. Сейчас американцы осваивают технологии мирного атома, которые мы освоили еще на заре нашей ядерной программы», – подчеркнул Вассерман.
Например, по его словам, американцы только недавно научились использовать центрифуги для разделения изотопов урана.
Напомним, ранее бывший народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива высказал мнение, что требование американского Минэнерго к России не прикасаться к ядерным разработкам США на Запорожской АЭС, свидетельствует о том, что Вашингтон превратил Украину в «лабораторию, где людей использовали вместо подопытных крыс».