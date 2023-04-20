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Вассерман о ситуации с Запорожской АЭС: РФ может раскрыть всему миру главный секрет США

Европа и США
Вассерман о ситуации с Запорожской АЭС: РФ может раскрыть всему миру главный секрет США

Американцы только осваивают технологии мирного атома, которые в СССР были освоены еще на заре ядерного века. И требования Соединенных Штатов не прикасаться к их секретным ядерным технологиям, оставшимся на Запорожской Атомной электростанции, могут быть вызваны желанием скрыть неумелые попытки создать аналог российского ядерного топлива для АЭС.

Такое мнение в разговоре с информагентством «ПолитРоссия» высказал депутат Государственной думы, известный эрудит и победитель телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

Ранее Минэнерго США направило письмо российскому Росатому, в котором предупредило о недопустимости неавторизованного доступа к американским ядерным технологиям на Запорожской АЭС, так как это стало бы нарушением законодательства Соединенных Штатов. Также в письме говорилось, что доступ к оставленным на ЗАЭС техническим данным американского происхождения контролируется исключительно правительством США.

Вассерман о ситуации с Запорожской АЭС: РФ может раскрыть всему миру главный секрет США

По мнению Анатолия Вассермана, американцы уже давно хотят освоить выпуск топливных элементов для российских атомных реакторов, однако до сих пор у них это не получалось. И получив доступ к Запорожской АЭС американцы могли использовать ее как раз в этих целях, а теперь они пытаются это скрыть.

«Не исключаю, что именно эти технологии американцы тайно опробовали на Запорожской АЭС. И теперь мы можем разузнать и раскрыть миру их главный секрет– то, насколько халтурно они работают. Не хотят, чтобы весь мир узнал об их многократных провалах. Тем более что это будет подтверждено техническими данными», – предположил эксперт.

А разработкой аналога российского ядерного топлива Соединенные Штаты, по мнению Вассермана, занимаются для того, чтобы влезть на рынки тех стран, которые используют российские атомные технологии. Ведь атомных реакторов российского типа в мире работает в разы больше, чем американских реакторов. Именно поэтому для США этот рынок выглядит таким заманчивым.

«Тем не менее пока что американская промышленность по обогащению урана просто не выдерживает конкуренции с российской. Сейчас американцы осваивают технологии мирного атома, которые мы освоили еще на заре нашей ядерной программы», – подчеркнул Вассерман.

Например, по его словам, американцы только недавно научились использовать центрифуги для разделения изотопов урана.

Вассерман о ситуации с Запорожской АЭС: РФ может раскрыть всему миру главный секрет США

Напомним, ранее бывший народный депутат Верховной рады Украины Илья Кива высказал мнение, что требование американского Минэнерго к России не прикасаться к ядерным разработкам США на Запорожской АЭС, свидетельствует о том, что Вашингтон превратил Украину в «лабораторию, где людей использовали вместо подопытных крыс».

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