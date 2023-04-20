Вассерман о ситуации с Запорожской АЭС: РФ может раскрыть всему миру главный секрет США

По мнению Анатолия Вассермана, американцы уже давно хотят освоить выпуск топливных элементов для российских атомных реакторов, однако до сих пор у них это не получалось. И получив доступ к Запорожской АЭС американцы могли использовать ее как раз в этих целях, а теперь они пытаются это скрыть.