Губернатор Красноярского края Усс может уйти в отставку в ближайшее время

Глава Красноярского края Александр Усс написал заявление об уходе. На его место может прийти замминистра финансов России Михаил Котюков.
Как рассказали журналисты РБК, губернатор Красноярского края в ближайшее время может уйти в отставку. Причины решения Усса пока неизвестны. В своем материале авторы ссылаются на близкие к администрации президента источники.
Ранее стало известно, что сын Усса находится под домашним арестом в Милане. Власти Италии намеревались передать его США. Артем Усс был арестован по ордеру американской стороны. Однако спустя время он сбежал из Милана.