Захарова сделала последнее предупреждение западным послам за попытку учить РФ жизни

МИД России решил вызвать послов США, Великобритании и Канады для личной беседы, поскольку их резкие высказывания в адрес страны вышли далеко за рамки заявленного дипломатического статуса. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE».
«На мой взгляд, они должны понимать устную и письменную речь страны пребывания. Это было сделано в рамках дипломатических процедур, которые никто не отменял. Но терпеть это больше никто здесь не собирается», — возмутилась дипломат.
Ранее британский посол Дебора Броннерт потребовала отменить вердикт Мосгорсуда в отношении политика Владимира Кара-Мурзы✱ (внесен в реестр физлиц-иноагентов), которого приговорили к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене и фейках о российской армии.
Ее позицию поддержали американский и канадский дипломаты Линн Трейси и Элисон Леклер, назвавшие решение инстанции попыткой заставить молчать тех, кто не согласен с официальным курсом государства.
Захарова согласилась с тем, что любой дипломат высшего руководства имеет право излагать свою точку зрения на актуальные вопросы, однако Броннерт, Трейси и Леклер явно преступили черту, начав прямо указывать России, то есть стране своего пребывания, «как ей жить».
«Это тот самый предел, после которого начинается вопрос относительно того, являются ли эти люди дипломатами, соответствуют ли они своему заявленному статусу или занимаются совершенно иной деятельностью», — объяснила Захарова.
По ее мнению, прежде чем ехать в ту или иную страну, необходимо сначала ознакомиться с историей государства, либо же проконсультироваться с пиарщиками. Ведь если бы зарубежные дипломаты сразу рассказали о своем желании отстаивать права российского гражданина, то им бы объяснили, почему не стоит этого делать «по целому ряду причин».
Однако западные дипломаты пошли еще дальше. Так, британский МИД и вовсе начал угрожать российским судьям процесса над Кара-Мурзой✱ новыми санкциями. Именно поэтому все три западных посла были вызваны в МИД РФ по отдельности для проведения беседы. Там им было сказано, что если подобные речи в адрес Москвы повторятся, то «решение будет очевидным».
«Этим трем послам следовало бы поэкспериментировать у себя на родине. Когда они попробуют вот так апеллировать к своим судьям, я думаю, что им даже не дадут серую коробку для того, чтобы они сложили туда свои бумаги, чашки и ложки для размешивания кофе. Эти люди будут вычеркнуты из своих собственных систем, и ни один человек за них не вступится», — резюмировала Захарова.
Ранее российский дипломат рассказала, о каких трех вопросах молчит посольство США в РФ.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами