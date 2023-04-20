Захарова сделала последнее предупреждение западным послам за попытку учить РФ жизни

Однако западные дипломаты пошли еще дальше. Так, британский МИД и вовсе начал угрожать российским судьям процесса над Кара-Мурзой✱ новыми санкциями. Именно поэтому все три западных посла были вызваны в МИД РФ по отдельности для проведения беседы. Там им было сказано, что если подобные речи в адрес Москвы повторятся, то «решение будет очевидным».