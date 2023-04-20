Ведущий Соловьев сравнил турне Лаврова по Южной Америке с ударом по самолюбию США

Согласно полученной информации, дипломат уже посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа. Кроме того, Лавров прибыл на Кубу. Соловьев отметил, турне министра является поездкой «в мягкое подбрюшье» США, а также ударом по самолюбию. Визит вызвал бешеную реакцию и истерику со стороны Вашингтона, отметил Соловьев в эфире программы «Полный контакт».