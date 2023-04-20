С Новым Годом!

Ведущий Соловьев сравнил турне Лаврова по Южной Америке с ударом по самолюбию США

Политика
Ведущий Соловьев сравнил турне Лаврова по Южной Америке с ударом по самолюбию США

Поездка министра иностранных дел России Сергея Лаврова в страны Южной Америки оказалась болезненным ударом по самолюбию США. Такое мнение выразил ведущий Владимир Соловьев.

Согласно полученной информации, дипломат уже посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа. Кроме того, Лавров прибыл на Кубу. Соловьев отметил, турне министра является поездкой «в мягкое подбрюшье» США, а также ударом по самолюбию. Визит вызвал бешеную реакцию и истерику со стороны Вашингтона, отметил Соловьев в эфире программы «Полный контакт».

Ранее стало известно, что Сергей Лавров и его коллега из Венесуэлы Иван Хил осудили риторику Соединенных Штатов. По их мнению, Вашингтон чаще обманывает, чем выполняет обещания.

#соловьев #США #лавров #южная америка