Внук полка, или «мы с ними навечно». Родственник Зюганова метит в мэры Москвы

В российской политике оформляется династия – кандидатом в мэры Москвы от КПРФ станет 34-летний внук лидера партии Леонид Зюганов. О выдвижении сообщил лидер столичных коммунистов Николай Зубрилин «Коммерсанту». Решение принято кадровой комиссией единогласно.
Политологи считают, что таким образом Геннадий Зюганов перед уходом «на покой» желает удержать партийную власть в одной семье, передав ее по наследству. Другие же полагают, что КПРФ пытается создать более современное и «умеренное» крыло для молодого электората: пенсионерскими голосами сыт не будешь.
«Колесо Сансары»
Негативно отреагировали на новость системные либералы – например, член партии «Яблоко» и экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Кирилл Гончаров.
«КПРФ вроде как планирует выдвинуть Зюганова на пост мэра Москвы. Внука. Мы с ними навечно. Колесо Сансары, господи», – возмутился Гончаров в Telegram.
Зюганов-младший и сам занимает пост депутата в МГД, но кроме зарплаты в 630 тысяч рублей, как сообщает Telegram «Замполит Татарии», никаких перспектив эта должность ему не открывает.
А вот участие в выборах мэра Москвы может помочь Леониду «влиться» в федеральную верхушку КПРФ – тогда партия рискует стать коммунистическим аналогом популистской правой оппозиционной партии семейства Ле Пенов во Франции.
«[Зюганову] есть кому передать власть в КПРФ – по прямому наследству, как и положено "русскому Ле Пену". Клан Ле Пенов десятилетиями разыгрывает французское общество игрой в оппозиционность на почве правого национализма. Но семье Зюганова нечему у них учиться, они и сами с усами», – отмечает автор канала «Замполит Татарии».
Коммунисты с особняком и прислугой
Московский депутат Елена Шувалова, избранная от КПРФ, от очередного Зюганова в большой политике также не в восторге. По ее словам, «так истязать термин "коммунистическая партия" нельзя» – единороссы над выдвижением Леонида Зюганова только посмеются.
«Парень даже на заседания Мосгордумы не ходит. Посмотрим на рядовых членов КПРФ. Проглотят?» – написала Шувалова в Telegram.
В прошлом году коммунистка была возмущена тем, что внук председателя ЦК КПРФ получает зарплату больше, чем космонавт, который готовится к очередному броску в неизведанное. Действительно, космонавт Олег Артемьев в 2021 году имел доход в 6,8 миллиона рублей, а депутат московской думы Леонид Зюганов – 7,1 миллиона рублей. Это чуть меньше, чем доход руководителя всей фракции КПРФ в Мосгордуме Зубрилина – более 7,5 миллиона рублей.
«Зюганов и другие пользуются выделенными им за заслуги перед Правительством Москвы домами в элитном местечке Озера. Каждый из домов площадью 250 — 280 квадратных метров. Для уборки такого огромного коттеджа, очевидно, нужна прислуга», – писала Шувалова в апреле 2021 года.
«Подставил внука»
В российской политической системе действует правило «на каждого есть своя папка», отмечает политконсультант Дмитрий Фетисов. Судя по всему, эксперт намекает на наличие компромата на каждого кандидата на высокий пост.
«В этом плане с учетом текущей ситуации на верхах внук Зюганова – идеальная кандидатура на выборах мэра Москвы от КПРФ. Зюганов, конечно, подставляет своего внука. Но это уже вопрос его морали и принципов», – выразил мнение Фетисов в Telegram.
До этого предполагалось, что главным наследником Геннадия Зюганова станет не его «неудалый» и не слишком харизматичный внук, а депутат ГД и главный куратор выборов в КПРФ Юрий Афонин – его-то эксперты и прочили в кандидаты от коммунистов на главных избирательных кампаниях (от мэрской до президентской).
Но теперь второго человека в КПРФ хотят «задвинуть» ради внука вождя.
«Выдвижение внука Зюганова в мэры Москвы – испанский стыд. Ну и, конечно, звоночек, что Геннадий Андреевич засобирался на покой. А напоследок надо внучку капитализацию накачать», – отмечает петербургский Telegram-канал «Трезвый политолог».
КПРФ намерены взять на выборах мэра Москвы второе место – для этого Зюганова-младшего попытаются подать как «кандидата для всех поколений», считает политолог Илья Гращенков.
«Старики перепутают со старшим, а молодежи явят "умеренного" коммуниста», – сообщил Гращенков в Telegram.
Так или иначе, даже в случае неудачной избирательной кампании Зюганов-младший сможет претендовать на нечто куда более масштабное, чем организация круглых столов в МГД по проблемам владельцев гаражей и автостоянок. Пока он формирует вокруг себя «молодое крыло» коммунистов в лице лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова и одиозной коммунистки в Мосгордуме Екатерины Енгалычевой.
«Так мы узнали, что у лидера КПРФ есть внук», – сделал вывод об амбициях Леонида Зюганова политический обозреватель Андрей Гусий в Telegram.
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