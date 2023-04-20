Внук полка, или «мы с ними навечно». Родственник Зюганова метит в мэры Москвы

В прошлом году коммунистка была возмущена тем, что внук председателя ЦК КПРФ получает зарплату больше, чем космонавт, который готовится к очередному броску в неизведанное. Действительно, космонавт Олег Артемьев в 2021 году имел доход в 6,8 миллиона рублей, а депутат московской думы Леонид Зюганов – 7,1 миллиона рублей. Это чуть меньше, чем доход руководителя всей фракции КПРФ в Мосгордуме Зубрилина – более 7,5 миллиона рублей.