ВС РФ при помощи РЛС «Зоопарк» обнаружили расчет миномета украинской армии в районе Угледара

Российские военные при использовании радиолокационной станции «Зоопарк» обнаружили под Угледаром расчет миномета ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости руководитель пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
«С помощью артиллерийской разведки «Зоопарк» обнаружен и расчетом орудия «Мста-Б» уничтожен минометный расчет противника в районе Угледара», — сообщил он.
ВС РФ выполнили боевую задачу на территории населенного пункта Новомихайловка. Под артиллерийский удар попали бронеавтомобиль и пять украинских военных.