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ВС РФ при помощи РЛС «Зоопарк» обнаружили расчет миномета украинской армии в районе Угледара

Армия
ВС РФ при помощи РЛС «Зоопарк» обнаружили расчет миномета украинской армии в районе Угледара

Российские военные при использовании радиолокационной станции «Зоопарк» обнаружили под Угледаром расчет миномета ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости руководитель пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«С помощью артиллерийской разведки «Зоопарк» обнаружен и расчетом орудия «Мста-Б» уничтожен минометный расчет противника в районе Угледара», — сообщил он.

ВС РФ выполнили боевую задачу на территории населенного пункта Новомихайловка. Под артиллерийский удар попали бронеавтомобиль и пять украинских военных.

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