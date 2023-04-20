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В Пентагоне пообещали поставить на вооружение ВС США первую партию гиперзвуковых ракет в этом году

Армия
В Пентагоне пообещали поставить на вооружение ВС США первую партию гиперзвуковых ракет в этом году

Американские сухопутные войска до конца года получат на вооружение гиперзвуковые ракеты. Об этом заявила министр армии США Кристин Уормут, выступая на слушаниях в конгрессе.

По ее словам, командование Пентагона очень надеется уложиться в обнародованный график и развернуть батарею гиперзвуковых ракет на военной базе Льюс-Маккорд в штате Вашингтон.

«Думаю, у нас с этим все будет нормально. Гиперзвуковое оружие большой дальности будет в руках военнослужащих Сухопутных войск США в текущем финансовом году», — сказала Уормут.

Ранее сообщалось, что минобороны США пытается направить в войска гиперзвуковые ракеты, начиная с 2020 года. Однако все испытания этого вида вооружений заканчивались неудачей или давали результаты, которые не удовлетворяли Пентагон.

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