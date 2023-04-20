Молдавия заблокирует сайты российских СМИ

Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) распорядилась ограничить доступ к сайтам российских СМИ на территории страны.
В середине марта под предлогом «борьбы с дезинформацией» ведомство поручило заблокировать ресурсы агентства Sputnik. Ранее в стране приостановили действие лицензии оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов. В список попали Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV и другие.
По данным СМИ, новые ограничения Молдавии распространяются на сайты politnavigator. net, politnavigator. news, news-front. info. Сетевым провайдерам и службам электронной связи предстоит ограничить к ним доступ.