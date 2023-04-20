Экс-замглавы Минкульта РФ Ярилову обвиняют в трате 125 млн рублей на музей мороженого

Заведение, которое школьники могли посещать по «Пушкинской карте», расположено в одной из башен «Москва-Сити. Оно принадлежит частной компании «Чистая линия». При этом средства на школьные экскурсии шли из госбюджета. Музеи классического искусства выразили недовольство в связи с этим, после чего Ярилова подала в отставку. Через полгода она стала фигурантом уголовного дела. Чиновница не признает свою вину.